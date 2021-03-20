Китайские СМИ о встрече на Аляске: Это был недружелюбный прием...

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между правительственными делегациями Китая и Соединенных Штатов в Анкоридже (штат Аляска) начались в обстановке серьезных разногласий и обвинений с обеих сторон в нарушении дипломатического протокола. Однако по итогам второго дня дискуссий в пятницу делегации двух стран сообщили, что смогли провести откровенную и конструктивную беседу.По оценке Блинкена, сторонам удалось выяснить, что их интересы во многом совпадают, в том числе по урегулированию ядерных проблем Ирана и КНДР, по Афганистану и по изменению климата.Как заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, переговоры, которые он также назвал "откровенными и конструктивными", позволили укрепить взаимопонимание между двумя странами. Член Политбюро ЦК КПК подчеркнул, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном равноправный диалог, "избегая конфликтов и противостояния".Центральное телевидение Китая со ссылкой на одного из участников переговоров сообщило позднее, что, по мнению делегации КНР, "это был недружелюбный прием, противоречащий нормам дипломатической этики".

Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга заявил по итогам первого дня, что, по оценке Вашингтона, консультации были "предметными, серьезными и прямыми".