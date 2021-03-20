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Почти треть населения планеты не знают, счастливы они или нет - опрос Gallup

09:50 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины населения Земли (54%) считают себя счастливыми в той или иной степени, несчастными себя чувствуют 14% людей, а не относит себя ни к одной из категорий почти треть жителей планеты. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов глобального исследования "Индекс счастья", проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International.

Эксперты следят за динамикой индекса счастья с 2011 года. Самым высоким уровнем счастья в связи с событиями в личной жизни, по данным опроса, отличаются Киргизия, показавшая за отчетный период увеличение индекса довольных жителей до 85 процентных пункта, затем идет Казахстан (78 п. п.), за ним - Колумбия и Эквадор (по 77 п. п.). Также среди наиболее счастливых стран оказались Япония, Испания, Швейцария и Индия.

Наиболее низким индекс счастья оказался в Северной Македонии (падение на 3 п. п.), Гане (0 п. п.) и Гонконге (7 п. п.). Также в число стран с невысоким уровнем ощущения счастья среди граждан вошли Ирак и Армения.

В России значение индекса оказалось на уровне 19 п. п.: счастливыми себя назвали большинство жителей страны - 41%. Не смогли определиться с категорией 33% россиян, а об отсутствии ощущения счастья заявили 22% опрошенных. 4% респондентов затруднились с ответом.

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