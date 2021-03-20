Данные университета Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 20 марта, 2021
10:00 20.03.2021 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 122 млн 315 тыс. 624, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 701 тыс. 445, выздоровели около 98 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
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