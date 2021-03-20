Данные университета Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 20 марта, 2021

10:00 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 122 млн 315 тыс. 624, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 701 тыс. 445, выздоровели около 98 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.