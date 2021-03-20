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НОВОСТИ

Число заражений COVID-19 в Москве снижается третий день

11:10 20.03.2021 Источник: Интерфакс

Более 1,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки, это примерно на 100 заболевших меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По информации оперштаба, в столице выявили 1 728 инфицированных за последние 24 часа, накануне сообщалось о 1 809 пациентах. Таким образом, за 24 часа заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 81 случай. Снижение наблюдается и по сравнению с 18 марта, когда в городе обнаружили почти 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

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