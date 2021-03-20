Все акции и имущество АО "Мотор Сич" арестованы судом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Об этом сообщает в субботу пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - говорится в сообщении.