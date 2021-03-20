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НОВОСТИ

Новые проект властей Украины позволит получить детям дивиденды от добычи полезных ископаемых

12:45 20.03.2021 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом проекте по внедрению «экономических паспортов» в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно проекту, все родившиеся на Украине дети смогут получать дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Деньги будут храниться на персональном депозитном счете в банке. Когда жителю Украины исполнится 18 лет, он сможет потратить накопления на получение высшего образования в пределах страны.

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