Новые проект властей Украины позволит получить детям дивиденды от добычи полезных ископаемых

12:45 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом проекте по внедрению «экономических паспортов» в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно проекту, все родившиеся на Украине дети смогут получать дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Деньги будут храниться на персональном депозитном счете в банке. Когда жителю Украины исполнится 18 лет, он сможет потратить накопления на получение высшего образования в пределах страны.