Новые проект властей Украины позволит получить детям дивиденды от добычи полезных ископаемых
12:45 20.03.2021 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом проекте по внедрению «экономических паспортов» в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Согласно проекту, все родившиеся на Украине дети смогут получать дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Деньги будут храниться на персональном депозитном счете в банке. Когда жителю Украины исполнится 18 лет, он сможет потратить накопления на получение высшего образования в пределах страны.
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