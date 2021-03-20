Иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио не пустят
14:24 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн- встречи в пятистороннем формате.
"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии", - сказала журналистам министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.
"Мы намерены возместить иностранным болельщикам средства за покупку билетов. В этом мы также достигли сегодня понимания", - сказала она по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.
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