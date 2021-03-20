Западный участок Большой кольцевой линии метро Москвы могут открыть до конца года

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Станции западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от "Хорошевской" до "Давыдково" планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Западный участок БКЛ от "Хорошевской" до "Давыдково" мы планируем ввести в 2021 году. <…> Этот участок мы вводим поэтапно. На днях у нас запланирован пуск пробного поезда от "Хорошевской" до "Мневников", а уже до конца марта запуск с пассажирами. Обе станции готовы на 100%, продолжаются пуско-наладочные работы, заканчивается благоустройство территории вокруг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного стройкомплекса отметили, что ввод данных станций в районе Хорошево-Мневники обеспечит новыми маршрутами порядка 175 тыс. жителей.