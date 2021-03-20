В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
15:00 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Саратовской области в субботу, площадь разлива составляет около 700 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара - Лисичанск филиала АО "Транснефть - Приволга" <…> в Пугачевском районе Саратовской области. Площадь разлива - около 700 кв. м", - говорится в распространенном сообщении.
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