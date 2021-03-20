Полностью соблюдать прекращение огня в Донбассе Киев отказался - СМИ
15:15 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корр. ТАСС источник в российской делегации, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по нормандскому формату по итогам заседания.
В письме, по данным источника, подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, в них содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
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