Андрей Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России
15:49 20.03.2021
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Заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства
Андрей Бочкарев отметил
важность сотрудничества
столицы и регионов.
Фото mos.ru
Это позволяет поддерживать экономику и создавать рабочие места не только в Москве, но и по всей стране. «Мы формируем стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, сохраняя трудовую занятость во многих регионах страны и стимулируя там экономический рост. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда в других отраслях произошло сокращение «физических» рабочих мест», - отметил Бочкарев.
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