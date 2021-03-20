Андрей Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России

15:49

Заместитель мэра Москвы

по вопросам градостроительной

политики и строительства

Андрей Бочкарев отметил

важность сотрудничества

столицы и регионов.

Фото mos.ru

Поставками материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы занимаются предприятия, которые работают не менее чем в половине субъектах Федерации. По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в частности, для развития московского метрополитена требуется колоссальный объем материалов и оборудования, поставщиками которого выступают в основном российские регионы. "Свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов. Они производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учета электроэнергии, пожарной безопасности и охраны, видеонаблюдения и ряд других продуктов», - отметил Бочкарев.

Это позволяет поддерживать экономику и создавать рабочие места не только в Москве, но и по всей стране. «Мы формируем стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, сохраняя трудовую занятость во многих регионах страны и стимулируя там экономический рост. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда в других отраслях произошло сокращение «физических» рабочих мест», - отметил Бочкарев.