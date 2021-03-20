В Италии решили испытать "Спутник V" на эффективность
16:15 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса. Он сообщил об этом в ходе посещения одного из римских центров вакцинации, передает в субботу газета "Репубблика".
"Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины "Спутник V" в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса", - приводит издание слова губернатора. Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее римский авторитетный институт, стоящий на первой линии исследований и лечения вызываемого коронавирусом заболевания, дал положительное заключение о российском препарате.
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