"Нетрадиционный" подход Байдена к отношениям с РФ и КНР может привести к непредсказуемым последствиям - СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена неожиданно не стала отказываться от методов экс-главы государства Дональда Трампа и решила не следовать традиционному дипломатическому подходу в отношении России и Китая, что приводит к непредсказуемым последствиям. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты "Вашингтон пост".

Издание рассматривает острые высказывания американского лидера в адрес российского президента Владимира Путина, а также действия американской делегации на переговорах с китайской стороной в Анкоридже (штат Аляска). "Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними либо конфронтация и противоборство станут новой нормой", - подчеркивает газета.

Как отмечает автор статьи, "администрация Байдена всего за два месяца проявила неожиданно горячее желание к риторической схватке с главными противниками Америки" - Россией и Китаем. "Драматические противостояния помогают прояснить видение мира Вашингтоном в посттрамповскую эру, но и создают непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене", - отмечает издание.