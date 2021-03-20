"Нетрадиционный" подход Байдена к отношениям с РФ и КНР может привести к непредсказуемым последствиям - СМИ
17:00 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена неожиданно не стала отказываться от методов экс-главы государства Дональда Трампа и решила не следовать традиционному дипломатическому подходу в отношении России и Китая, что приводит к непредсказуемым последствиям. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты "Вашингтон пост".
Издание рассматривает острые высказывания американского лидера в адрес российского президента Владимира Путина, а также действия американской делегации на переговорах с китайской стороной в Анкоридже (штат Аляска). "Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними либо конфронтация и противоборство станут новой нормой", - подчеркивает газета.
Как отмечает автор статьи, "администрация Байдена всего за два месяца проявила неожиданно горячее желание к риторической схватке с главными противниками Америки" - Россией и Китаем. "Драматические противостояния помогают прояснить видение мира Вашингтоном в посттрамповскую эру, но и создают непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене", - отмечает издание.
НОВОСТИ
- 18:03 20.03.2021
- В Париже проходит манифестация против полицейского произвола
- 17:50 20.03.2021
- Премьер Болгарии: В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами
- 17:40 20.03.2021
- В Польше люди начали отказываться от вакцинации препаратом от AstraZeneca
- 16:15 20.03.2021
- В Италии решили испытать "Спутник V" на эффективность
- 15:49 20.03.2021
- Андрей Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России
- 15:15 20.03.2021
- Полностью соблюдать прекращение огня в Донбассе Киев отказался - СМИ
- 15:00 20.03.2021
- В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
- 14:24 20.03.2021
- Иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио не пустят
- 13:30 20.03.2021
- Западный участок Большой кольцевой линии метро Москвы могут открыть до конца года
- 13:00 20.03.2021
- Без роста доходов граждан, спрос на ипотеку может закончится - Швецов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать