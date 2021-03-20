В Польше люди начали отказываться от вакцинации препаратом от AstraZeneca
17:40 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие поляки отказываются от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"). Об этом заявил в субботу на пресс-конференции руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.
"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca", - сказал он. "У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли", - добавил Дворчик, призвав граждан все же вакцинироваться.
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