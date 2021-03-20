В Париже проходит манифестация против полицейского произвола

18:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи человек собрались в субботу в Париже для участия в манифестации против произвола полиции и законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом передает корр. ТАСС с места событий. Аналогичные митинги и шествия проходят и в ряде других городов страны.

В настоящее время колонна манифестантов вышла из района Люксембургского сада, расположенного на левом берегу Сены, и направилась к площади Бастилии в восточной части Парижа. Над толпой подняты транспаранты с надписями: "Прекратить государственный произвол!", "Не допустим безнаказанности полиции!", "Мы задыхаемся от полицейского насилия!".

Фигурирует и целый ряд требований полностью запретить применение полицией спецружий, стреляющих резиновыми пулями, - от них немало французов во время манифестаций "желтых жилетов" лишись глаз, получили другие тяжелые увечья. Вызывает протесты и применение стражами порядка электрошоковых пистолетов, опасных удушающих приемов.