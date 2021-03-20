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Премьер Болгарии: В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами

17:50 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом сообщила в субботу правительственная пресс-служба.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", - сказал премьер, комментируя задержание в пятницу болгарской прокуратурой шести человек - сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки, в том числе гражданки России, которая является супругой одного из задержанных, по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. "Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО <...> Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость", - заявил премьер.

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