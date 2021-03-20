Международный день поэзии будут почти сутки отмечать на сайте Poesia 21

19:05 Источник: НГ-Online

Международный день поэзии будет отмечен специальным литературным марафом, который состоится 21 марта с 9:00 до 05:00 22 марта по московскому времени на сайте Poesia 21. На протяжении дня будут будут одновременно вестись восемь живых трансляций из различных регионов Земли – от Китая до Латинской Америки, от Северной Европы до Африки южнее Сахары.



В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. 20 часов зрители смогут путешествовать по странам и континентам, выбирая собственный маршрут в мировой поэзии и получат возможность познакомиться с выдающимися поэтами современности в живой трансляции, а также увидеть оригиналы и переводы текстов на разные языки, включая русский.