Международный день поэзии будут почти сутки отмечать на сайте Poesia 21
19:05 20.03.2021 Источник: НГ-Online
В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. 20 часов зрители смогут путешествовать по странам и континентам, выбирая собственный маршрут в мировой поэзии и получат возможность познакомиться с выдающимися поэтами современности в живой трансляции, а также увидеть оригиналы и переводы текстов на разные языки, включая русский.
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