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Международный день поэзии будут почти сутки отмечать на сайте Poesia 21

19:05 20.03.2021 Источник: НГ-Online

Международный день поэзии будет отмечен специальным литературным марафом, который состоится 21 марта с 9:00 до 05:00 22 марта по московскому времени на сайте Poesia 21. На протяжении дня будут будут одновременно вестись восемь живых трансляций из различных регионов Земли – от Китая до Латинской Америки, от Северной Европы до Африки южнее Сахары.

В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. 20 часов зрители смогут путешествовать по странам и континентам, выбирая собственный маршрут в мировой поэзии и получат возможность познакомиться с выдающимися поэтами современности в живой трансляции, а также увидеть оригиналы и переводы текстов на разные языки, включая русский.

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