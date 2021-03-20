Михаил Касьянов вновь избран главой партии "ПАРНАС"

19:40 Источник: Интерфакс

Председателем "Партии народной свободы" (ПАРНАС) в ходе съезда в Москве вновь избран Михаил Касьянов, сообщают в пресс-службе партии.

"Касьянов избран председателем. За него проголосовали 66 делегатов. Такое решение принял XIX съезд партии, который проходит сегодня в Москве", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии в субботу.

В ходе съезда также были избраны шесть заместителей председателя - Юрий Богомолов, Андрей Зубов, Вадим Лукашевич, Владимир Мелихов, Михаил Шнейдер и Константин Мерзликин.

Кроме того, члены партии на съезде приняли решение о том, что ПАРНАС будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре текущего года в составе объединённой оппозиционной коалиции, если она будет создана.