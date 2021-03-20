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Посол России в США покинул Вашингтон и направился через Нью-Йорк в Москву

20:28 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в США Анатолий Антонов выехал в субботу из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву.

Как передают корр. ТАСС, Антонов на служебном автомобиле покинул территорию российского посольства. В ближайшие часы он отправляется в столицу России прямым рейсом "Аэрофлота" из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Москву российский посол прибывает в воскресенье, 21 марта (утром по местному времени).

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