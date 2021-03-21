Большинство жителей пяти стран против проведения Олимпиады этим летом - опрос

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.



Согласно полученным результатам, больше всего противников проведения Игр в Токио в этом году среди жителей Таиланда. Там 95,6% опрошенных поддерживают вариант отмены или повторного переноса Олимпиады. На втором месте оказались граждане Южной Кореи (94,7%), а на третьем - китайцы (82,1%). Большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%) также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом в условиях пандемии коронавируса.



Опрос проводился с декабря по январь. В нем приняли участие около 5 тыс. человек - по 1 тыс. из каждой страны.



В субботу оргкомитет "Токио-2020" согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.



