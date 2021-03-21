Большинство жителей пяти стран против проведения Олимпиады этим летом - опрос
09:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно полученным результатам, больше всего противников проведения Игр в Токио в этом году среди жителей Таиланда. Там 95,6% опрошенных поддерживают вариант отмены или повторного переноса Олимпиады. На втором месте оказались граждане Южной Кореи (94,7%), а на третьем - китайцы (82,1%). Большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%) также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом в условиях пандемии коронавируса.
Опрос проводился с декабря по январь. В нем приняли участие около 5 тыс. человек - по 1 тыс. из каждой страны.
В субботу оргкомитет "Токио-2020" согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.
НОВОСТИ
- 09:20 21.03.2021
- Пойдя на увеличение ядерного потенциала, Лондон нарушил международные договоры - посол РФ
- 09:00 21.03.2021
- Для консультаций в Москву из Нью-Йорка вылетел посол РФ в США
- 20:28 20.03.2021
- Посол России в США покинул Вашингтон и направился через Нью-Йорк в Москву
- 19:40 20.03.2021
- Михаил Касьянов вновь избран главой партии "ПАРНАС"
- 19:05 20.03.2021
- Международный день поэзии будут почти сутки отмечать на сайте Poesia 21
- 18:03 20.03.2021
- В Париже проходит манифестация против полицейского произвола
- 17:50 20.03.2021
- Премьер Болгарии: В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами
- 17:40 20.03.2021
- В Польше люди начали отказываться от вакцинации препаратом от AstraZeneca
- 17:00 20.03.2021
- "Нетрадиционный" подход Байдена к отношениям с РФ и КНР может привести к непредсказуемым последствиям - СМИ
- 16:15 20.03.2021
- В Италии решили испытать "Спутник V" на эффективность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать