0
0
20
НОВОСТИ

Пойдя на увеличение ядерного потенциала, Лондон нарушил международные договоры - посол РФ

09:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании нарушили ряд международных соглашений, выбрав курс на наращивание ядерного потенциала страны. Об этом в воскресенье заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью британской радиостанции Эл-би-си.

"Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: "Великобритания, что ты делаешь?" Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Лондоне.

По его словам, британское правительство в свете принятых решений должно вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. "Мы ведем переговоры с США. Они требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях [о контроле над ядерными вооружениями]. Мы говорим: "Хорошо, давайте подключим также Великобританию и Францию". Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов", - отметил Келин.

16 марта власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:10 21.03.2021
Большинство жителей пяти стран против проведения Олимпиады этим летом - опрос
0
31
09:00 21.03.2021
Для консультаций в Москву из Нью-Йорка вылетел посол РФ в США
0
18
20:28 20.03.2021
Посол России в США покинул Вашингтон и направился через Нью-Йорк в Москву
0
803
19:40 20.03.2021
Михаил Касьянов вновь избран главой партии "ПАРНАС"
0
764
19:05 20.03.2021
Международный день поэзии будут почти сутки отмечать на сайте Poesia 21
0
621
18:03 20.03.2021
В Париже проходит манифестация против полицейского произвола
0
816
17:50 20.03.2021
Премьер Болгарии: В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами
0
1050
17:40 20.03.2021
В Польше люди начали отказываться от вакцинации препаратом от AstraZeneca
0
905
17:00 20.03.2021
"Нетрадиционный" подход Байдена к отношениям с РФ и КНР может привести к непредсказуемым последствиям - СМИ
0
1167
16:15 20.03.2021
В Италии решили испытать "Спутник V" на эффективность
0
977

Возврат к списку