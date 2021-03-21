Пойдя на увеличение ядерного потенциала, Лондон нарушил международные договоры - посол РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании нарушили ряд международных соглашений, выбрав курс на наращивание ядерного потенциала страны. Об этом в воскресенье заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью британской радиостанции Эл-би-си.



"Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: "Великобритания, что ты делаешь?" Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Лондоне.



По его словам, британское правительство в свете принятых решений должно вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. "Мы ведем переговоры с США. Они требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях [о контроле над ядерными вооружениями]. Мы говорим: "Хорошо, давайте подключим также Великобританию и Францию". Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов", - отметил Келин.



16 марта власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.





