Пойдя на увеличение ядерного потенциала, Лондон нарушил международные договоры - посол РФ
09:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: "Великобритания, что ты делаешь?" Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Лондоне.
По его словам, британское правительство в свете принятых решений должно вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. "Мы ведем переговоры с США. Они требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях [о контроле над ядерными вооружениями]. Мы говорим: "Хорошо, давайте подключим также Великобританию и Францию". Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов", - отметил Келин.
16 марта власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.
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