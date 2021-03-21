Для консультаций в Москву из Нью-Йорка вылетел посол РФ в США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вылетел в российскую столицу, куда ранее был приглашен для консультаций. Об этом сообщает корр. ТАСС.



Антонов отправился в Москву из Нью-Йорка, поскольку в условиях пандемии коронавируса прямое авиасообщение между Вашингтоном и российской столицей отсутствует.



Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.



В заявлении, опубликованном в среду в "Фейсбуке" посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.





