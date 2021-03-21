В РФ ущерб от преступлений за два месяца вырос более чем на 70% - МВД

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более чем на 70% увеличился в России ущерб от преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил 90,4 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - февраль текущего года.



"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 90,4 млрд рублей, что на 71,0% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,4%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - сказано в материалах.



Согласно данным МВД, по сравнению с январем - февралем 2020 года на 1,0% выросло число преступлений экономической направленности, которые выявлены сотрудниками правоохранительных органов. "Всего выявлено 25,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,3%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 65,3 млрд рублей", - говорится в данных ведомства.



Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 70,1% от общего числа выявленных преступлений экономической направленности.



