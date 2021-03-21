В РФ ущерб от преступлений за два месяца вырос более чем на 70% - МВД
10:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 90,4 млрд рублей, что на 71,0% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,4%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - сказано в материалах.
Согласно данным МВД, по сравнению с январем - февралем 2020 года на 1,0% выросло число преступлений экономической направленности, которые выявлены сотрудниками правоохранительных органов. "Всего выявлено 25,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,3%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 65,3 млрд рублей", - говорится в данных ведомства.
Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 70,1% от общего числа выявленных преступлений экономической направленности.
НОВОСТИ
- 10:20 21.03.2021
- Из-за решения проводить ОИ без зрителей Японии потеряет $1,37 млрд
- 09:20 21.03.2021
- Пойдя на увеличение ядерного потенциала, Лондон нарушил международные договоры - посол РФ
- 09:10 21.03.2021
- Большинство жителей пяти стран против проведения Олимпиады этим летом - опрос
- 09:00 21.03.2021
- Для консультаций в Москву из Нью-Йорка вылетел посол РФ в США
- 20:28 20.03.2021
- Посол России в США покинул Вашингтон и направился через Нью-Йорк в Москву
- 19:40 20.03.2021
- Михаил Касьянов вновь избран главой партии "ПАРНАС"
- 19:05 20.03.2021
- Международный день поэзии будут почти сутки отмечать на сайте Poesia 21
- 18:03 20.03.2021
- В Париже проходит манифестация против полицейского произвола
- 17:50 20.03.2021
- Премьер Болгарии: В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами
- 17:40 20.03.2021
- В Польше люди начали отказываться от вакцинации препаратом от AstraZeneca
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать