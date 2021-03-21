Из-за решения проводить ОИ без зрителей Японии потеряет $1,37 млрд
10:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Их сведения основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до начала пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.
Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.
Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).
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