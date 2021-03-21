Из-за решения проводить ОИ без зрителей Японии потеряет $1,37 млрд

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония недополучит порядка 150 млрд иен (1,37 млрд долларов) из-за решения проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без болельщиков из-за рубежа. Такие расчеты приводит в воскресенье телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на данные экономистов исследовательского института Nomura ("Номура").



Их сведения основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до начала пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.



Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.



Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).



