В Москву прибыл посол РФ в США Антонов

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в воскресенье в российскую столицу, куда ранее был приглашен для консультаций. Об этом сообщает корр. ТАСС.



Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.



Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей" (killer).



В заявлении, опубликованном в среду в "Фейсбуке" посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.



