В Москву прибыл посол РФ в США Антонов
11:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей" (killer).
В заявлении, опубликованном в среду в "Фейсбуке" посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.
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