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В РФ коэффициент распространения коронавируса выросдо 1,01 - подсчеты ТАСС

11:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,01. В Москве показатель вырос до 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов страны с наибольшим числом заболевших коэффициент оказался выше единицы. В Подмосковье он составил 1,09.

В остальных регионах показатель держится ниже 1. Так, в Ростовской области он равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,97, в Иркутской и Свердловской областях - 0,96, в Архангельской - 0,95, в Воронежской - 0,93.

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