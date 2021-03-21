В РФ коэффициент распространения коронавируса выросдо 1,01 - подсчеты ТАСС
11:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов страны с наибольшим числом заболевших коэффициент оказался выше единицы. В Подмосковье он составил 1,09.
В остальных регионах показатель держится ниже 1. Так, в Ростовской области он равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,97, в Иркутской и Свердловской областях - 0,96, в Архангельской - 0,95, в Воронежской - 0,93.
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