Вакцинация в Японии идет медленно, считает большинство жителей

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 65,6% жителей Японии считают, что вакцинация в стране идет медленными темпами. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные в воскресенье агентством Киодо.



Вместе с тем 28,9% опрошенных полагают, что власти делают все необходимое для осуществления иммунизации населения. Также в ходе опроса выяснилось, что в настоящее время около 82% японцев испытывают большое беспокойство в связи с обнаружением новых штаммов коронавируса в ряде стран.



Опрос проводился с 20 по 21 марта по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Данных о количестве участников не приводится.



