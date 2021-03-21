Вакцинация в Японии идет медленно, считает большинство жителей
12:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вместе с тем 28,9% опрошенных полагают, что власти делают все необходимое для осуществления иммунизации населения. Также в ходе опроса выяснилось, что в настоящее время около 82% японцев испытывают большое беспокойство в связи с обнаружением новых штаммов коронавируса в ряде стран.
Опрос проводился с 20 по 21 марта по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Данных о количестве участников не приводится.
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