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НОВОСТИ

Вакцинация в Японии идет медленно, считает большинство жителей

12:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 65,6% жителей Японии считают, что вакцинация в стране идет медленными темпами. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные в воскресенье агентством Киодо.

Вместе с тем 28,9% опрошенных полагают, что власти делают все необходимое для осуществления иммунизации населения. Также в ходе опроса выяснилось, что в настоящее время около 82% японцев испытывают большое беспокойство в связи с обнаружением новых штаммов коронавируса в ряде стран.

Опрос проводился с 20 по 21 марта по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Данных о количестве участников не приводится.

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