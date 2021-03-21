В Краснодаре с места ДТП скрылся виновник аварии, пострадали восемь человек
12:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле марки "Рено Логан" допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с другим "Рено Логан". После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114, который после этого врезался в дерево. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров: пятеро госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что среди пострадавших одна несовершеннолетняя, инцидент произошел на улице Ростовской, предполагаемый виновник ДТП оставил свой автомобиль и скрылся с места аварии. По факту ДТП полиция проводит проверку, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности виновника аварии и его задержание.
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