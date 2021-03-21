Накануне введения нового карантина рейтинг президента и премьера Франции снизился

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень доверия французам президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру страны Жану Кастексу снизился на фоне перспективы введения третьего с начала эпидемии коронавируса карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Ifop (ИФОП), опубликованном в воскресенье газетой "Журналь дю диманш".



Так, 37% граждан удовлетворены работой главы государства, что на 4 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в феврале. На столько же выросло количество недовольных Макроном и среди 1,9 тыс. респондентов таковых набралось 60%. Среди этих 60% 28% заявили, что категорически недовольны действиями президента.



Рейтинг премьер-министра остался практически на прежнем уровне: 36% (-1 п. п.) довольны его работой, 60% (+2 п. п.) - не довольны. Хотя 51% заявил, что в целом одобряет избранную правительством стратегию поддержки бизнеса на фоне эпидемии, однако в способность власти эффективно противостоять распространению коронавируса в стране верят лишь 34%. Как отмечает газета, это самый низкий показатель с начала санитарного кризиса. В то же время 41% считает, что правительство способно хорошо провести кампанию по вакцинации граждан и данный показатель растет уже два месяца подряд.



Опрос проводился с 11 по 18 марта, очевидно, до того, как вечером 18 марта премьер-министр Жан Кастекс объявил о введении третьего по счету режима самоизоляции в 16 департаментах страны на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Согласно опросу социологической службы Odoxa ("Одокса"), около половины граждан восприняли данную новость негативно, а в СМИ появились заголовки о "проигранном пари" Макрона, который обещал любой ценой избежать повторного карантина. На этом фоне уже на следующий день представители правительства и сам президент страны неоднократно заявили журналистам, что нынешний пакет мер не является "самоизоляцией" и дает заметно больше свободы, чем в прошлые два периода ограничений.



Новые ограничения введены предварительно на четыре недели, однако могут быть продлены. Изначально власти объявили о закрытии всех магазинов, не торгующих товарами первой необходимости, однако позже объявили о ряде исключений, разрешив, в частности, продолжить работу флористам, шоколатье, а также парикмахерам и продавцам музыкальной аппаратуры. Гражданам разрешили удаляться от дома на 10 км без ограничений по времени, а в зоне от 10 до 20 км от места жительства уже потребуется иметь при себе специальную объяснительную с указанной в ней уважительной причиной. Начало комендантского часа во всех департаментах страны было перенесено с 18:00 на 19:00.



