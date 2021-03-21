Минимум у 20% переболевших не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу - Гинцбург
13:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Среди переболевших [коронавирусом] - это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", - сказал он.
Гинцбург порекомендовал такой категории населения привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.
Говоря о работе вакцин, созданных по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и "Спутник V", Гинцбург отметил, что оснований говорить о том, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса, нет.
Ранее Гинцбург заявил, что порядка 20% переболевших коронавирусом граждан не вырабатывают достаточное количество защитных антител к вирусу.
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