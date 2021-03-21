Минимум у 20% переболевших не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу - Гинцбург

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20% граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Об этом сообщил в воскресенье директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".



"Среди переболевших [коронавирусом] - это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", - сказал он.



Гинцбург порекомендовал такой категории населения привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.



Говоря о работе вакцин, созданных по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и "Спутник V", Гинцбург отметил, что оснований говорить о том, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса, нет.



Ранее Гинцбург заявил, что порядка 20% переболевших коронавирусом граждан не вырабатывают достаточное количество защитных антител к вирусу.



