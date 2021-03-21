Ремонт поврежденного радикалами фасада офиса Зеленского оценили в $72 тыс.

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ремонт фасада здания офиса президента Украины, поврежденного в субботу во время акции в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко, обойдется по меньшей мере в 72 тыс. долларов. Об этом в воскресенье сообщил офис главы государства, ссылаясь на оценку экспертов.



"По предварительным данным экспертов, повреждения во время вчерашнего погрома оцениваются примерно в 2 млн гривен (72,2 тыс. долларов)", - говорится в сообщении офиса в мессенджере "Телеграм". "Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - добавили в офисе.



Во время субботней акции митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания президентского офиса краской нанесли надписи, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.



Первые два этажа здания офиса президента Украины на улице Банковая были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века. В этом здании находился штаб Киевского военного круга, а после Великой Отечественной войны - ЦК Компартии Украины.



