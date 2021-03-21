Ремонт поврежденного радикалами фасада офиса Зеленского оценили в $72 тыс.
14:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По предварительным данным экспертов, повреждения во время вчерашнего погрома оцениваются примерно в 2 млн гривен (72,2 тыс. долларов)", - говорится в сообщении офиса в мессенджере "Телеграм". "Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - добавили в офисе.
Во время субботней акции митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания президентского офиса краской нанесли надписи, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.
Первые два этажа здания офиса президента Украины на улице Банковая были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века. В этом здании находился штаб Киевского военного круга, а после Великой Отечественной войны - ЦК Компартии Украины.
НОВОСТИ
- 15:10 21.03.2021
- Для защиты подводных кабелей от подлодок РФ ВМС Британии получат многоцелевой разведывательный корабль - Минобороны
- 13:20 21.03.2021
- Минимум у 20% переболевших не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу - Гинцбург
- 13:10 21.03.2021
- Накануне введения нового карантина рейтинг президента и премьера Франции снизился
- 12:20 21.03.2021
- В Краснодаре с места ДТП скрылся виновник аварии, пострадали восемь человек
- 12:10 21.03.2021
- Вакцинация в Японии идет медленно, считает большинство жителей
- 11:20 21.03.2021
- В РФ коэффициент распространения коронавируса выросдо 1,01 - подсчеты ТАСС
- 11:10 21.03.2021
- В Москву прибыл посол РФ в США Антонов
- 10:20 21.03.2021
- Из-за решения проводить ОИ без зрителей Японии потеряет $1,37 млрд
- 10:10 21.03.2021
- В РФ ущерб от преступлений за два месяца вырос более чем на 70% - МВД
- 09:20 21.03.2021
- Пойдя на увеличение ядерного потенциала, Лондон нарушил международные договоры - посол РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать