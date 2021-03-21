Для защиты подводных кабелей от подлодок РФ ВМС Британии получат многоцелевой разведывательный корабль - Минобороны

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС Великобритании в ближайшие годы получат многоцелевой разведывательный корабль, одной из задач которого будет защита подводных оптоволоконных кабелей от российских субмарин. Об этом заявил в воскресной программе вещательной корпорации Би-би- си "Шоу Эндрю Марра" глава Минобороны королевства Бен Уоллес.



"Кабели - часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединенное Королевство, но и к европейскому континенту, - сказал министр. - В ноябре [прошлого года] мы объявили, что построим новый многоцелевой разведывательный корабль, и он будет не только заниматься защитой элементов ключевой инфраструктуры, но и выполнять другие функции, связанные с наблюдением за морской акваторией. Выделять деньги на эти задачи чрезвычайно важно, так как в противном случае мы будем крайне уязвимы".



Как сообщила в воскресенье газета "Санди телеграф", новый корабль, экипаж которого будет составлять 15 человек, должен быть готов уже к 2024 году. В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении "создать крупнейший в Европе надводный флот", который будет включать новые многоцелевые исследовательские суда, а также восемь фрегатов типа 26 и пять фрегатов типа 31, которые станут частью авианосной ударной группы королевских ВМС. Как тогда сообщали британские газеты, новый тип многоцелевых судов будет нести беспилотные летательные аппараты и мини- субмарины, а также будет оборудован сверхсовременной компьютерной системой для ведения охоты на подлодки.



Подробный план масштабной модернизации британских вооруженных сил будет представлен в понедельник, 22 марта. На этой неделе британское правительство опубликовало Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере.



Страны НАТО уже несколько лет заявляют о якобы существующей угрозе, которую российские субмарины могут представлять для трансатлантических телекоммуникационных кабелей. Утверждается, что РФ обладает технологическими возможностями, позволяющими подключаться к этим кабелям или повредить их в случае конфликта со странами Запада. Эксперты заявляют о том, что на подводные кабели приходится 97% электронной передачи данных между континентами и повреждение этих линий связи может привести к сбоям в работе интернета по всему миру.



