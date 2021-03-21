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Киевскую область добавили в "красную" зону карантина - Минздрав Украины

16:10 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, добавив в "красную" зону Киевскую область. Об этом в воскресенье сообщил Минздрав, опубликовав на своем сайте новые данные.

Так, по данным ведомства, к "красной" зоне, где действуют самые жесткие ограничения, отнесены Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано- Франковская, Одесская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина. При этом ни один регион не вошел в самую благополучную - "зеленую" зону.

Согласно нормам, в "красной" зоне закрыты для посетителей заведения общественного питания и культуры, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, непродовольственные рынки. Запрещено проведение массовых, спортивных и других мероприятий, а также посещение учебных учреждений, кроме детсадов и младших классов, а также осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что напряженная ситуация с распространением коронавируса в стране продлится до конца апреля. Как ранее отмечал глава ведомства, по всей стране будет введен жесткий карантин, если 50-70% областей перейдут в "красную" зону.

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