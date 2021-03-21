0
0
0
НОВОСТИ

Лидера оппозиционной партии социал-демократов задержали в Белоруссии

16:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игорь Борисов задержан. Об этом сообщил в воскресенье телеграм-канал БСДП.

"Задержали председателя Белорусской социал- демократической партии (Грамада) Игоря Борисова", - говорится в сообщении. Причина задержания политика пока неизвестна. Как сообщила в "Фейсбуке" его жена Елена Борисова, она вместе с детьми стала очевидцем задержания.

БСДП была среди представителей оппозиционных партий и движений, подавших заявку в Мингорисполком на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которую оппоненты власти отмечают 25 марта. По словам председателя партии "Белорусский народный фронт" (также является одним из заявителей) Григория Костусева, городские власти пока ответа на заявку не дали.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:10 21.03.2021
Киевскую область добавили в "красную" зону карантина - Минздрав Украины
0
95
15:10 21.03.2021
Для защиты подводных кабелей от подлодок РФ ВМС Британии получат многоцелевой разведывательный корабль - Минобороны
0
174
14:10 21.03.2021
Ремонт поврежденного радикалами фасада офиса Зеленского оценили в $72 тыс.
0
257
13:20 21.03.2021
Минимум у 20% переболевших не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу - Гинцбург
0
314
13:10 21.03.2021
Накануне введения нового карантина рейтинг президента и премьера Франции снизился
0
285
12:20 21.03.2021
В Краснодаре с места ДТП скрылся виновник аварии, пострадали восемь человек
0
354
12:10 21.03.2021
Вакцинация в Японии идет медленно, считает большинство жителей
0
328
11:20 21.03.2021
В РФ коэффициент распространения коронавируса выросдо 1,01 - подсчеты ТАСС
0
417
11:10 21.03.2021
В Москву прибыл посол РФ в США Антонов
0
374
10:20 21.03.2021
Из-за решения проводить ОИ без зрителей Японии потеряет $1,37 млрд
0
371

Возврат к списку