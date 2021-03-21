Лидера оппозиционной партии социал-демократов задержали в Белоруссии
16:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Задержали председателя Белорусской социал- демократической партии (Грамада) Игоря Борисова", - говорится в сообщении. Причина задержания политика пока неизвестна. Как сообщила в "Фейсбуке" его жена Елена Борисова, она вместе с детьми стала очевидцем задержания.
БСДП была среди представителей оппозиционных партий и движений, подавших заявку в Мингорисполком на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которую оппоненты власти отмечают 25 марта. По словам председателя партии "Белорусский народный фронт" (также является одним из заявителей) Григория Костусева, городские власти пока ответа на заявку не дали.
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