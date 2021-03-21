Для разгона демонстрации в Амстердаме полиция вновь применила водометы - СМИ
18:00 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Блюстители порядка задержали 58 человек.
В воскресенье демонстранты снова собрались на площади и вновь правоохранительные органы были вынуждены задействовать водометы после того, как протестующие отказались подчиняться указаниям и разойтись. Об арестах пока не сообщается.
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