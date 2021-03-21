В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам
19:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом. На месте уже работает полиция. О произошедшем оповещены органы местной власти", - написал Петрович. Он опубликовал фотографию спиленного под основание и рухнувшего на землю обелиска.
Инциденты вокруг мемориалов советским войнам в Молдавии происходят регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Полиции еще ни разу не удавалось поймать вандалов. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.
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