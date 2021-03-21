0
0
0
НОВОСТИ

В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам

19:20 21.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вандалы снесли железный обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, который был установлен в окрестностях молдавского села Иванча еще в советский период. Об этом в воскресенье сообщил председатель объединяющего неправительственные организации Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович на своей странице в "Фейсбуке".

"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом. На месте уже работает полиция. О произошедшем оповещены органы местной власти", - написал Петрович. Он опубликовал фотографию спиленного под основание и рухнувшего на землю обелиска.

Инциденты вокруг мемориалов советским войнам в Молдавии происходят регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Полиции еще ни разу не удавалось поймать вандалов. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 21.03.2021
Для разгона демонстрации в Амстердаме полиция вновь применила водометы - СМИ
0
187
16:20 21.03.2021
Лидера оппозиционной партии социал-демократов задержали в Белоруссии
0
333
16:10 21.03.2021
Киевскую область добавили в "красную" зону карантина - Минздрав Украины
0
297
15:10 21.03.2021
Для защиты подводных кабелей от подлодок РФ ВМС Британии получат многоцелевой разведывательный корабль - Минобороны
0
331
14:10 21.03.2021
Ремонт поврежденного радикалами фасада офиса Зеленского оценили в $72 тыс.
0
374
13:20 21.03.2021
Минимум у 20% переболевших не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу - Гинцбург
0
438
13:10 21.03.2021
Накануне введения нового карантина рейтинг президента и премьера Франции снизился
0
413
12:20 21.03.2021
В Краснодаре с места ДТП скрылся виновник аварии, пострадали восемь человек
0
470
12:10 21.03.2021
Вакцинация в Японии идет медленно, считает большинство жителей
0
440
11:20 21.03.2021
В РФ коэффициент распространения коронавируса выросдо 1,01 - подсчеты ТАСС
0
527

Возврат к списку