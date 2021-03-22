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НОВОСТИ

Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платежных систем

09:00 22.03.2021 Источник: Известия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что современные реалии свидетельствуют о необходимости отказа от использования международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — сказал глава МИД РФ китайским СМИ.

По его словам, санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной технологической самостоятельности, в частности, переходу к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару.  Известия

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