Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платежных систем

09:00 Источник: Известия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что современные реалии свидетельствуют о необходимости отказа от использования международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — сказал глава МИД РФ китайским СМИ.

По его словам, санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной технологической самостоятельности, в частности, переходу к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару. Известия