Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платежных систем
09:00 22.03.2021 Источник: Известия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что современные реалии свидетельствуют о необходимости отказа от использования международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада.
«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — сказал глава МИД РФ китайским СМИ.
По его словам, санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной технологической самостоятельности, в частности, переходу к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару. Известия
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