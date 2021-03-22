Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обыска у Белозерцева
09:05 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными, а также в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть - в виде денег.
Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.
НОВОСТИ
- 09:32 22.03.2021
- Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась почти в два раза
- 09:20 22.03.2021
- Трамп намерен вернуться в соцсети на собственной платформе
- 09:00 22.03.2021
- Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платежных систем
- 19:20 21.03.2021
- В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам
- 18:00 21.03.2021
- Для разгона демонстрации в Амстердаме полиция вновь применила водометы - СМИ
- 16:20 21.03.2021
- Лидера оппозиционной партии социал-демократов задержали в Белоруссии
- 16:10 21.03.2021
- Киевскую область добавили в "красную" зону карантина - Минздрав Украины
- 15:10 21.03.2021
- Для защиты подводных кабелей от подлодок РФ ВМС Британии получат многоцелевой разведывательный корабль - Минобороны
- 14:10 21.03.2021
- Ремонт поврежденного радикалами фасада офиса Зеленского оценили в $72 тыс.
- 13:20 21.03.2021
- Минимум у 20% переболевших не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу - Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать