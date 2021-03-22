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Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обыска у Белозерцева

09:05 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными, а также в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть - в виде денег.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

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