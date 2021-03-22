Трамп намерен вернуться в соцсети на собственной платформе

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп намерен вернуться в социальные медиа на собственной платформе. Это произойдёт через два-три месяца, сообщил советник бывшего президента США Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

По его словам, это будет крупная платформа, которая наберёт десятки миллионов пользователей. Подробности Миллер не раскрыл.

Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для выражения своего мнения, на его аккаунт были подписаны почти 89 млн пользователей. В январе соцсеть приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января. Говорит Москва