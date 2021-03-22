ЕС не нуждается в российской вакцине от коронавируса - еврокомиссар
10:00 22.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Еврокомиссар заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник».
По словам Терри Бретона, в Европе сейчас есть достаточное количество своих собственных препаратов. На данный момент их там одобрено 4. Он также заявил, что до июня в странах Евросоюза будет произведено от 300 до 350 миллионов доз вакцины от опасной инфекции. Бретон также уверен, что коллективного иммунитета Европа сможет достичь к середине июля.
Кроме того, политик утверждает, что сейчас россияне с трудом могут получить необходимую вакцину в своей стране. Европа же готова при необходимости предоставить мощности одного или двух заводов по производству препарата, но не раньше второго полугодия.
Ранее некоторые страны, в частности Словакия, начали использовать российскую вакцину «Спутник» без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. Также о готовности использовать препарат без регистрации заявляли канцлер Германии, а также итальянский премьер-министр.
В начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что начало экспертизу вакцины «Спутник». Эхо Москвы
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