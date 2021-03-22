0
0
166
НОВОСТИ

ЕС не нуждается в российской вакцине от коронавируса - еврокомиссар

10:00 22.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Еврокомиссар заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник».

По словам Терри Бретона, в Европе сейчас есть достаточное количество своих собственных препаратов. На данный момент их там одобрено 4. Он также заявил, что до июня в странах Евросоюза будет произведено от 300 до 350 миллионов доз вакцины от опасной инфекции. Бретон также уверен, что коллективного иммунитета Европа сможет достичь к середине июля.

Кроме того, политик утверждает, что сейчас россияне с трудом могут получить необходимую вакцину в своей стране. Европа же готова при необходимости предоставить мощности одного или двух заводов по производству препарата, но не раньше второго полугодия.

Ранее некоторые страны, в частности Словакия, начали использовать российскую вакцину «Спутник» без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. Также о готовности использовать препарат без регистрации заявляли канцлер Германии, а также итальянский премьер-министр.

В начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что начало экспертизу вакцины «Спутник».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 22.03.2021
В Норвегии сообщили о двух новых случаях смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca
0
0
11:05 22.03.2021
Рапота займет пост сенатора от Курской области
0
40
11:00 22.03.2021
Губернатор Пензенской области Белозерцев отрицает вину в получении взятки - источник
0
58
10:32 22.03.2021
Пашинян заявил, что Давтян назначен на должность главы Генштаба ВС Армении
0
100
10:20 22.03.2021
Некоторые американцы увидели в Байдене «троянского коня»
0
145
10:05 22.03.2021
В Казанском государственном цирке один слон напал на другого прямо во время выступления
0
158
09:32 22.03.2021
Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась почти в два раза
0
167
09:20 22.03.2021
Трамп намерен вернуться в соцсети на собственной платформе
0
203
09:05 22.03.2021
Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обыска у Белозерцева
0
260
09:00 22.03.2021
Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платежных систем
0
247

Возврат к списку