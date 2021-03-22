В Казанском государственном цирке один слон напал на другого прямо во время выступления

10:05 Источник: Эхо Москвы

В Казанском государственном цирке во время выступления один слон напал на другого. На видеозаписях, которые опубликованы в социальных сетях видно, что одно животное сбило другое с ног и вытолкнуло за пределы манежа. Люди, сидевшие неподалеку, начали разбегаться. После этого в цирке «по техническим причинам» следующее представление было отменено.

Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина в интервью телеканалу «РЕН ТВ» предположил, что причиной агрессивного поведения животного могло стать выяснение отношений. Таким образом слоны, по выражению специалиста, делили первенство, выясняя «кто в доме хозяин». Эхо Москвы