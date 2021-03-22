0
0
158
НОВОСТИ

В Казанском государственном цирке один слон напал на другого прямо во время выступления

10:05 22.03.2021 Источник: Эхо Москвы

В Казанском государственном цирке во время выступления один слон напал на другого. На видеозаписях, которые опубликованы в социальных сетях видно, что одно животное сбило другое с ног и вытолкнуло за пределы манежа. Люди, сидевшие неподалеку, начали разбегаться. После этого в цирке «по техническим причинам» следующее представление было отменено.

Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина в интервью телеканалу «РЕН ТВ» предположил, что причиной агрессивного поведения животного могло стать выяснение отношений. Таким образом слоны, по выражению специалиста, делили первенство, выясняя «кто в доме хозяин».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 22.03.2021
В Норвегии сообщили о двух новых случаях смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca
0
0
11:05 22.03.2021
Рапота займет пост сенатора от Курской области
0
40
11:00 22.03.2021
Губернатор Пензенской области Белозерцев отрицает вину в получении взятки - источник
0
58
10:32 22.03.2021
Пашинян заявил, что Давтян назначен на должность главы Генштаба ВС Армении
0
100
10:20 22.03.2021
Некоторые американцы увидели в Байдене «троянского коня»
0
145
10:00 22.03.2021
ЕС не нуждается в российской вакцине от коронавируса - еврокомиссар
0
166
09:32 22.03.2021
Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась почти в два раза
0
167
09:20 22.03.2021
Трамп намерен вернуться в соцсети на собственной платформе
0
203
09:05 22.03.2021
Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обыска у Белозерцева
0
260
09:00 22.03.2021
Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платежных систем
0
247

Возврат к списку