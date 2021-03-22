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Пашинян заявил, что Давтян назначен на должность главы Генштаба ВС Армении

10:32 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-лейтенант Артак Давтян вступил в должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении, поскольку президент, не подписавший предложение премьер-министра о его назначении, не оспорил данное решение в Конституционном суде. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил в понедельник глава кабинета Никол Пашинян.

"Учитывая тот факт, что президент Армении [Армен Саркисян] не подписал предложение о назначении Артака Давтяна на пост начальника Генштаба ВС и не оспорил его в Конституционном суде, указ о назначении Давтяна 22 марта обретает силу закона", - отметил руководитель правительства.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля начальник Генштаба ВС страны Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер- министра Никола Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту республики ходатайство об увольнении главы Генштаба.

10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде (КС). Вместо Гаспаряна на должность главы Генштаба Пашинян предложил назначить Давтяна, направив соответствующее представление президенту страны. Гаспарян заявил, что указ об его освобождении является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде.

В то же время президент Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба и не подписал предложение премьера назначить Давтяна на должность начальника Генштаба. Давтян возглавлял Генштаб ВС Армении с 2018 года по 2020 год и был снят по предложению премьер-министра. После этого Пашинян назначил новым главой Генштаба Гаспаряна.

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