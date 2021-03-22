Губернатор Пензенской области Белозерцев отрицает вину в получении взятки - источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал", - сказал собеседник агентства.

С губернатором продолжаются следственные действия. Он задержан до избрания меры пресечения.