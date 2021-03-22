Рапота займет пост сенатора от Курской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Григорий Рапота, освобожденный 19 марта от обязанностей государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России, будет представлять Курскую область в Совете Федерации, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

"Нам удалось провести все необходимые процедуры. Мы с Григорием Алексеевичем [Рапотой] определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде. От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, одним из главных направлений в работе с новым сенатором станет создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги. Кроме того, в апреле в Совфеде планируется провести дни Курской области, в ходе которых представят информацию о социально- экономическом развитии региона, крупных проектах, требующих федерального софинансирования.