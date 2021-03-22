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В Норвегии сообщили о двух новых случаях смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca

11:20 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Норвегии зафиксированы еще два летальных исхода после вакцинации от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило в воскресенье вечером норвежское Агентство лекарственных средств.

"Ранее сообщалось о пяти госпитализированных после вакцинации AstraZeneca пациентах, у которых обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас объявлено о двух новых случаях смерти", - говорится в сообщении. "Агентство не может исключать, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca", - добавило ведомство.

На прошлой неделе группа норвежских ученых пришла к выводу, что препарат AstraZeneca вызывает в организме сильный иммунный ответ, в ходе которого образовавшиеся антитела могут способствовать формированию тромбов. Страна пока не возобновила использование этого препарата для вакцинации населения.

Препарат от AstraZeneca - самая популярная вакцина от коронавируса на данный момент: ее применение разрешили около 70 стран, примерно в 40 из них ее поставляют в рамках международного механизма COVAX ("Ковакс"). После сообщений о смертях нескольких привившихся Дания, Исландия и Норвегия 11 марта решили приостановить использование препарата. Еще раньше вакцинацию одной из его партий приостановили Австрия, Латвия, Литва, Люксембург и Эстония, однако причины не назывались. Позднее их примеру последовали многие страны Евросоюза, а также Демократическая Республика Конго, Индонезия и Таиланд.

В четверг Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало препарат AstraZeneca безопасным и эффективным, отметив, что преимущества от его использования перевешивают риски. Сразу же после заявления ЕМА о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах.

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