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Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов - СМИ

12:00 22.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов. По данным источника корейской газеты Donga Ilbo, компания объявит о своих планах уже в начале апреля. Издание уточняет, что LG пыталась продать этот бизнес, но переговоры с потенциальными покупателями не увенчались успехом. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что компания приостановила разработку устройств с раздвижным дисплеем и отложила запланированный выпуск всех новых устройств в первом полугодии. По сведениям корейской прессы за последние пять лет подразделение LG накопило многомиллионный убыток тогда как другие демонстрировали рост и били рекорды.  Эхо Москвы

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