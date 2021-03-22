Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов - СМИ

12:00 Источник: Эхо Москвы

Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов. По данным источника корейской газеты Donga Ilbo, компания объявит о своих планах уже в начале апреля. Издание уточняет, что LG пыталась продать этот бизнес, но переговоры с потенциальными покупателями не увенчались успехом. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что компания приостановила разработку устройств с раздвижным дисплеем и отложила запланированный выпуск всех новых устройств в первом полугодии. По сведениям корейской прессы за последние пять лет подразделение LG накопило многомиллионный убыток тогда как другие демонстрировали рост и били рекорды. Эхо Москвы