В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров
12:05 22.03.2021 Источник: РБК
Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.
Чаще россияне также стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Число таких соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.
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