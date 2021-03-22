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НОВОСТИ

В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров

12:05 22.03.2021 Источник: РБК

Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.

Чаще россияне также стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Число таких соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.

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