В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров

12:05 Источник: РБК

Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.

Чаще россияне также стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Число таких соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.