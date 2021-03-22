Трамп призвал Белый дом достроить стену на границе с Мексикой
12:20 22.03.2021 Источник: Газета.Ru
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику американского президента Джо Байдена. Соответствующее заявление политика было опубликовано в Twitter его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.
Бывший глава государства в своем заявлении указал на успешность собственного курса в вопросе по сдерживанию миграционных потоков.
«Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Им нужно-то было — дать работать этой бесперебойной системе на автопилоте. Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — считает Трамп.
Кроме того, политик призвал возобновить строительство стены на границе с Мексикой, поскольку остановка этого процесса приводит к «смертям и людским трагедиям».
По словам Трампа, новой администрации следует «признать свою полную неудачу» и начать следовать «глубоко эффективной и проверенной» его политике.
Ранее Байден отменил введенный Трампом режим ЧП на границе с Мексикой. Газета.Ru
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