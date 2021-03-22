Полицейский застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи в Подмосковье

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник полиции застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать его машину в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером 21 марта разнорабочий на складе в промзоне в сельском поселении Софьинское вел себя неадекватно и пытался покончить с собой. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, которая оказала мужчине медпомощь и пыталась посадить его в автомобиль для госпитализации. Мужчина стал оказывать врачам сопротивление и попытался угнать машину медиков, избивая водителя.

На место были вызваны сотрудники полиции. "Вооружившись лопатой, подозреваемый не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и попытался нанести удар сотруднику ОМВД. Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский, применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия", - сообщила Врадий.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья, а также в покушении на угон автомобиля скорой помощи. Обвинение ему пока не предъявлено. Следователями проведены допрос свидетелей, изъяты записи камер видеонаблюдения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции. В ближайшее время будет назначена биологическая, молекулярно-генетическая, психолого- психиатрическая, а также баллистическая экспертизы.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что по фактам произошедшего начата служебная проверка.