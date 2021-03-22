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Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в том числе из РФ и КНР - источник

13:05 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Черный список утвержден. В него входят 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии", - сказал он.

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